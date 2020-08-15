اندلاع حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت حرائق عدة ظهر اليوم السبت، في مستوطنات "غلاف غزة" جراء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن حرائق عدة اندلعت في منطقة المجلس الإقليمي اشكول إضافة إلى انفجار عدد كبير من البالونات على حدود غزة.

وكان الشباب الثائر أطلق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة بسبب تماطل وتملص الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة منذ عام 2014

يُشار إلى أن الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ أيام عدة أدت لحرق أكثر من 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية للاحتلال الإسرائيلي.

وفي نهاية كل يوم من إطلاق البالونات تنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة في مدينة غزة محدثة أضرارًا كبيرة في منازل المواطنين فيما خلفت يوم أمس إصابة 3 مواطنين وهم امرأة حامل وطفلين.

وعلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي على القصف الإسرائيلي قائلًا: "ما حدث خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة من اعتداءات من الاحتلال، وقصف مناطق للمواطنين أمر خطير" مؤكدًا أن إصابة الاطفال والنساء تجاوز للخطوط الحمراء والمقاومة لديها من الإمكانيات لترد على الاحتلال.