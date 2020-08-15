الأوقاف السورية تصدر قرارًا بشأن صلوات الجماعة في دمشق وريفها

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، اليوم السبت، افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق بدءا من غد الأحد.

وقالت إن ذلك يأتي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التي قررتها سابقا لإغلاق مساجد المحافظتين.

وأوضحت الوزارة أن إعادة الصلوات سيراعي "أقصى إجراءات الوقاية الصحية"، مؤكدة استمرار تعليق الدروس وباقي الأنشطة الدينية.

وأعلنت الأوقاف في مطلع الشهر الجاري، تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في محافظتي دمشق وريفها لمدة 15 بوما، وذلك "عملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا" وبعد تسجيل أعلى الإصابات بكورونا في المحافظتين.