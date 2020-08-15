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55 مريضا في العناية المكثفة

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا واحدة من غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:41 - 15 اغسطس 2020
كورونا في فلسطين كورونا في فلسطين
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم السبت 15/8/2020 ، أن حالتي وفاة تم الإعلان عنهما صباح اليوم لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (106)، قطاع غزة (1).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 59.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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