توضيح من داخلية غزة بشأن أمتعة العائدين عبر معبر رفح وطريقة تسليمها

أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت 15/8/2020 بأنه سيتم الاتصال هاتفياً بوكلاء المواطنين العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية (11-13 أغسطس) لتسليمهم الأمتعة والحقائب التي تم حجزها في المعبر لأغراض التعقيم وإجراءات الوقاية، وذلك بدءاً من الإثنين المقبل 17 أغسطس 2020، على النحو التالي:
الإثنين 17 أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الثلاثاء 11 أغسطس.
الثلاثاء 18 أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الأربعاء 12 أغسطس.
الأربعاء 19 أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الخميس 13 أغسطس.
الخميس: 20 أغسطس: تسليم أمتعة المتأخرين من الأيام السابقة.
مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:
1-إحضار بطاقة الهوية للمستلم.
2-ارتداء الكمامة والقفازات قبل الدخول لحرم المعبر.
3- التزام التباعد وعدم التجمهر.
4- عدم التوجه إلى المعبر إلا بعد تلقي اتصال؛ منعاً للازدحام والتجمهر.
5-لن يسمح بدخول المعبر إلا لمن يتبع الشروط المذكورة أعلاه، حفاظاً على السلامة العامة.