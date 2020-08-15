سعر الدولار في سوريا اليوم السبت ..الليرة في ارتفاع

تشهد اسعار صرف الليرة السورية اليوم السبت 15/8/2020 ، ومنذ يومين أرتفاعاً امام الدولار الامريكي ، حيث رجح عدد المتابعين ارتفاع الليرة السورية خلال الساعات الماضية، لعاملين اثنين، أحدهما تصريح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حول العملة السورية.

وبلغ سعر الصرف اليوم السبت 15/8/2020 ، 2050 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان 2300 الاثنين الماضي.

وتأثرت الليرة السورية بعاملين: الأول إعلان وزارة المالية في حكومة النظام السوري نتائج الاكتتاب على سندات الخزينة بالليرة السورية، أمس.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أمس، بلغ إجمالي حجم السندات المطروحة من قبل المصارف 150 مليار ليرة سورية لمدة عامين، وبسعر فائدة 6.17%.

وتعرف سندات الخزينة بأنها قروض تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتحصّل الحكومة قيمتها من الأفراد أو الهيئات ، وتستخدم السندات وتطرح للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية ورفد خزينة الدولة بعائدات، خاصة في ظل وجود عجز مالي للدولة والحاجة إلى أموال.

وتحدث الأسد عن عوامل تؤثر في الليرة وهي، بحسب وجهة نظره، “التأثير المباشر للحرب التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بفعل تدمير البنية التحتية، والتراجع الكبير للاستثمار، والحصار الذي أدى إلى منع استيراد المواد الأساسية الضرورية لعملية الإنتاج، وتراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة”، في إشارة إلى إيران ولبنان.

واعتبر الأسد أن “سعر الصرف كان يخضع للمضاربة من الخارج بحكم الحرب ومن الداخل بحكم الجشع، ولم تكن هناك تغيرات طارئة، فالاقتصاد نفسه والتصدير المحدود كان هو نفسه، وبالتالي فالعامل الوحيد كان هو الهلع الشعبي”.

وفيما يلي سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية :

الدولار الامريكي : شراء: 2000 – بيع: 2030

اليورو الاوروبي : شراء: 2373 – بيع: 2410

الليرة التركية : شراء: 273 - بيع: 282

الجنيه المصري : شراء :124 –بيع : 130

الريال السعودي: شراء: 534 -بيع : 550

الذهب عيار "18" : 88000

الذهب عيار "21" : 103000