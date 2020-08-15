د. الهندي: نعلن اعتزازنا بابن فلسطين البار الشيخ رائد صلاح

وجه الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي التحية لشيخ الأقصى رائد صلاح، وهو ذاهب إلى سجن العدو الصهيوني غدا ثابت المواقف مرفوع الهامة نابضاً بحب فلسطين والأقصى.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي اليوم السبت: إننا نعلن اعتزازنا بابن فلسطين البار الشيخ رائد صلاح وانحيازنا- كما كل الأحرار -لمسيرتة المباركة وهو يواصل الكدح حتى تحرير الأقصى وكل فلسطين".

ويبدأ الشيخ رائد صلاح، صباح يوم غد الأحد 16/8، تنفيذ حكم السجن الفعلي بحقه.

وكانت المحكمة الصهيونية قد أصدرت حكمها على الشيخ رائد صلاح بالسجن لمدة 28 شهرا في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف الثوابت".

ومن بين التهم الموجهة للشيخ رائد صلاح " عضويته في حركة محظورة والتحريض على الإرهاب"، بحسب وصف الاحتلال.