بيكيه يعلق على هزيمة العار من بايرن ميونخ.. فماذا قال؟

وصف مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، هزيمة فريقه المذلة من بايرن ميونخ أمس، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالمخزي والعار، وأنه يتوجب على الفريق أجراء تغييرات جذرية حتى لو طالته ، معرباً عن استعداده للرحيل من الفريق من أجل مصلحته.

وقال بيكيه، لقد وصل الفريق للقاع بهذا الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا. ووصف المباراة بالمروعة، ونشعر بشعور رهيب، العار هي الكلمة الوحيدة التي يمكنها وصف هذه الحالة".

وأضاف: "يجب علينا التغيير السريع لكل شيء، لا أوجه أصابع الاتهام ولا انتقد المدرب أو لاعبا بعينه، لكن لا بد من التغييرات، الفريق وصل إلى القاع ولا يمكن تجاوز ما حدث أمام بايرن ميونخ".

ودعا بيكيه النادي إلى تبني ردة فعل بعد هذه النتيجة واتخاذ القرارات الأنسب من أجل مصلحة الفريق والنادي: "علينا إعادة بناء الفريق، ولو أن الحل لإنقاذ برشلونة يكمن في رحيلي وصناعة فريق شاب أكثر حيوية فلا أمانع في ذلك، لا بد علينا أن نحلل الأمر بشكل داخلي وإنقاذ الموقف لأجل النادي".

وختم: "الخسارة ليست عادية، نحن برشلونة ويتعين علينا الفوز وتحقيق الألقاب أو القتال عليها، لكن الخروج بهذا الشكل غير مقبول بكل الطرق ويجب علينا الإسراع لحل الأزمة، لا أشعر سوى بالخزي والعار مما حدث".