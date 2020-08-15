موعد مباراة الأهلي والفيصلي في إطار الدوري السعودي

ينتظر عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي والفيصلي، في مباراة ضمن الجولة رقم 25 في إطار بطولة الدوري السعودي، مساء اليوم السبت الموافق 15/8/2020م.

انتصر الأهلي على غريمه التقليدي اتحاد جدة الجولة الماضية من الدوري السعودي بنتيجة 2-1، في مباراة نارية أحرز فيها للأهلي عمر السومة الهدفين فيما أحرز عبدالاله المالكي للاتحاد.

بعد الفوز في ديربي جدة، أصبح رصيد الأهلي 43 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع، وبات قريبا جدا من النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

علي الجانب الآخر يدخل الفيصلي اللقاء بعد خسارة أمام نادي ضمك بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، ويحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 38 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث، وقد فاز الفريق في 13 مباراة هذا الموسم وتعادل واحدة وخسر 10.

تقام مباراة الفيصلي والاهلي يوم السبت الموافق 15 أغسطس، في الدوري السعودي علي أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية وهو الملعب الذي يسع 7000متفرج لكن المباراة تقام بدون جمهور، في تمام الساعة 18:10 بتوقيت القاهرة، و 19:10 بتوقيت مكة المكرمة، و16:10 بتوقيت جرينيتش.