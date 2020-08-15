مصر تمنع زوجة الشهيد مازن فقها وأطفالها من مغادرة القطاع

منعت السلطات المصرية زوجة الشهيد مازن فقها واطفالها من السفر عبر معبر رفح البري.

ويشار الى مازن محمد سليمان حسين فقهاء، هو أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية المحتلة، ولد بمحافظة طوباس -شمال القدس- في 24/8/1979، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة النجاح بنابلس.

وتخرّج منها صيف 2001. خرج من سجن الاحتلال الإسرائيلي بصفقة وفاء الأحرار، ثم اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 2017 باستخدام جواسيس وعملاء في غزة.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود أن معبر رفح البري سيفتح أيام (الأسبوع المنصرم) الثلاثاء (15|9) والأربعاء (16|9) والخميس (17|9) , على ان يخصص اليوم الأخير (الخميس) لحملة الجوازات الأجنبية والمصرية . في ظل استمرار التواصل مع الجانب المصري بهدف تمديد فتح المعبر لأيام إضافية لتمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين من السفر .