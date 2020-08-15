مانويل مسلم: المطبعون المتخاذلون المنبطحون تحت "إسرائيل" غرباء بدون القدس

شدد الأب مانويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، على أن "القدس مدينة الله ولا يجوز لأحد أن يتخلى عنها، وكل المطبعين غرباء لأنهم بدون القدس".

وخاطب مسلم المطبعين في تصريح نشره على حسابه على الفيسبوك، عقب اعلان الاتفاق قائلاً: "أيها المطبعون المتخاذلون المنبطحون تحت إسرائيل، القدس ليس فضلات عواصمكم لتُلقى غنيمة لأعدائنا".

وتابع: "القدس مدينة الله والعرب والمسلمين والمسيحيين والفلسطينيين الأحرار، في كافة أرجاء العالم". وشدد على أنه "لا يجوز لأحد أن يتخلى عن القدس أو يُهْمِل كرامتها أو عنفوانها أو قدسيتها أو جمالها أو تاريخها أو هويتها أو بُعْدها القومي".

وزاد: "نحن الفلسطينيون لن نسمح بأن تُلقي جوهرتنا القدس أمام الخنازير تدوسها وترتدّ إلينا لتذلّنا. كل المطبعين غرباء لأنهم بدون القدس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن الخميس، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا، إياه بـ "التاريخي". وفي أعقاب إعلان ترمب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".