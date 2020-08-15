الأحمد يشكك في اجتماع جامعة الدول العربية ويؤكد على وحدة الموقف الفلسطيني

توقع عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، وجود خلافات جديّة قد تحول دون انعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي دعا إليها الرئيس محمود عباس، على خلفية الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي التطبيعي برعاية أمريكية، والذي أعلن قيادة السلطة أنه اتفاق خيانة للقدس والأقصى وفلسطين.

وشكك الأحمد، في أن يتم عقد الجلسة الطارئة التي دعت إليها قيادة السلطة على خلفية إعلان اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واضاف الأحمد: "الموقف العربي الرسمي سيضعف موقفنا وسيضعف تأييد الأصدقاء لنا، ولا يجب أن نربط المجتمع الدولي والشرعية الدولية بقضية عربية". بحسب صوت فلسطين.

وقال الأحمد:" "نحن أمام مفترق طرق لتصفية القضية الفلسطينية، ويجب أن لا ننشغل بالأموال لأنها ستشكل ثغرة في الموقف العربي والموقف الفلسطيني". مضيفاً أنه يجب علينا التحرك داخليا، وان لا نعوّل كثيرا على التحركات الخارجية قبل توحيد موقفنا بشكل صلب".

وأضاف أن اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالرئيس محمود عباس جيد، مؤكدا أنه يجب أن يتم ترجمة ذلك في تحرك مقاومة شعبية لكل هذه المؤامرة يشارك بها الجميع دون تردد. مطالباً بتنظيم الجبهة الداخلية والحديث برؤية سياسية واحدة وموقف وطني موحد لا تردد فيه.