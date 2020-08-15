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روحاني يحذر الإمارات !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:09 - 15 اغسطس 2020
روحاني روحاني
تقارير
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حذر حسن روحاني، الرئيس الإيراني اليوم السبت 15/8/2020 ، دولة الإمارات، من السماح "لإسرائيل" بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة، معتبراً ان "الإمارات ارتكبت خطأ جسيما بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن  يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين "إسرائيل" والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".

 

 

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