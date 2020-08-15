الصحة بغزة تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا من العائدين عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 15/8/2020، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا من العائدين عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الإصابة الجديدة تم إجراء فحص سريع لها داخل المعبر وعزلها فور صدور النتيجة الأولية، وسحب عينة مخبرية اخرى لفحص الفيروسات PCR والذي اكد اصابة الحالة بفيروس كورونا .

وذكرت الوزارة، أن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1841 عائد عبر معبر رفح وتجري الفحص المخبري للفيروسات PCR لمزيد من الترصد الوبائي خلال الأسبوع الاول من استضافتهم في مراكز الحجر الصحي.

ودعت الوزارة، كافة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقائية حفاظاً على السلامة.