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لا علم لنا بموعد وصول الوفد المصري

قيادي بحماس: ما حدث في غزة خلال الساعات الاخيرة خطير والمقاومة لن تصمت

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 09:38 - 15 اغسطس 2020
قصف قصف
تقارير
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أكد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم السبت 15/8/2020 ، أن ما حدث خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة من اعتداءات من الاحتلال، وقصف مناطق للمواطنين أمر خطير، والمقاومة لن تصمت على مثل هذه الاعتداءات" .

وشدد الهندي خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على أن قصف الاحتلال الليلة الماضية وإصابة الاطفال والنساء تجاوز للخطوط الحمراء والمقاومة لديها من الإمكانيات لترد على الاحتلال واعتداءاتها .

وكانت طائرات الاحتلال أغارت الليلة الماضية على عدد من الأهداف في قطاع غزة  مما أدى لإصابة طفلة (٣ أعوام) بجروح في الوجه وفقاً للمصادر الطبية، إلى جانب إصابة سيدة في مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة تطاير شظايا صاروخ إسرائيلي عقب استهداف طائرات الاحتلال لأرض زراعية بصاروخين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبين الهندي ، إنه ليس لحركته علم  بموعد وصول الوفد المصري إلى غزة .

وكانت مصادر قد تحدثت في وقتٍ سابقٍ عن نية مصر إرسال وفد لاحتواء الأوضاع المشتعلة هذا الأسبوع، بعد تعنت "إسرائيل" في تنفيذ التفاهمات وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وبشأن الاتفاق الاماراتي و"الاسرائيلي" للتطبيع ، قال الهندي :"إن يوم الاتفاق يوم أسود في تاريخ القضية الفلسطينية رغم أنه كان متوقع بشكل كبير ، معتبراً أن الشعوب العربية بما فيها الإمارات يمكنها أن ترفع الخيانات.

وأكد الهندي، أن حركة حماس والمقاومة لا خلاف بينها وين الشعوب، ولكن هناك بعض الزعامات التي تقوم بالتطبيع والخيانة ، وتابع: "نحن على يقين أن هذه التوقيعات والاتفاقيات  ستذهب بخسران مهيب".

 

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