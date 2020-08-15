خارجية روسيا تتجاوز بومبيو وتخاطب ترامب عبر تويتر بشأن إيران

دعت روسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاطلاع على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة سباعية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + (ألمانيا وإيران) حول برنامج طهران النووي.

وخاطبت الخارجية الروسية ترامب عبر حسابها في "تويتر" وقالت: "سمعنا أنه لم يتم إبلاغكم بالمقترح". (مقترح بوتين).

وأضافت: "باختصار: نقترح إحلال الأمن في الخليج"، وأرفقت المنشور برابط يقود إلى الموقع الالكتروني للرئاسة الروسية حيث نشر نص المقترح.

كما دعت الخارجية ترامب إلى التحلي بالهدوء ومتابعة حسابها في "تويتر" للبقاء على علم بما يحدث "حينما يكون وزير الخارجية بومبيو منشغلا" بأمور أخرى.

وفي غضون ذلك، فشلت الولايات المتحدة في محاولتها تمديد الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح لإيران بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي خلال جلسة للمجلس عقدت مساء الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي قال الجمعة، إنه لم يتم إخباره بعد بخصوص القمة التي اقترح فلاديمير بوتين عقدها.

وعرض الرئيس الروسي في المقترح عقد لقاء في أقرب وقت، يجمع رؤساء "خماسية "مجلس الأمن الدولي وزعيمي ألمانيا وإيران"، بهدف "منع وقوع المواجهة وتصعيد الوضع داخل مجلس الأمن الدولي".