أسعار الذهب في فلسطين اليوم 15/8/2020- انخفاض متواصل

تواصل أسعار الذهب في فلسطين اليوم 15/8/2020 انخفاضها المتواصل في السوق الفلسطيني.
ويهتم المواطن الفلسطيني بمعرفة أسعار الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.
أسعار الذهب في فلسطين
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 213.12 شيكل $62.57
سعر الذهب عيار 22 195.36 شيكل $57.35
اسعار الذهب عيار 21 186.48 شيكل $54.75
اسعار الذهب عيار 18 159.84 شيكل $46.93
سعر الذهب عيار 14 124.32 شيكل $36.50
سعر الذهب عيار 12 106.56 شيكل $31.28
اسعار أوقية الذهب 6,628 شيكل $1,946
اسعار جنيه الذهب 1,492 شيكل $437.97
اسعار كيلو الذهب 213,119 شيكل $62,566
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 أغسطس 212.98 186.36 159.73 124.24 106.49
13 أغسطس 213.54 186.86 160.16 124.57 106.77
12 أغسطس 209.78 183.57 157.34 122.37 104.89
11 أغسطس 209.89 183.66 157.42 122.44 104.95
10 أغسطس 222.24 194.46 166.68 129.64 111.12
9 أغسطس 223.28 195.38 167.46 130.25 111.64
8 أغسطس 223.27 195.36 167.45 130.24 111.63
7 أغسطس 222.84 194.99 167.13 129.99 111.42
6 أغسطس 225.96 197.72 169.47 131.81 112.98
5 أغسطس 223.19 195.29 167.39 130.19 111.59