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أسعار الذهب في فلسطين اليوم 15/8/2020- انخفاض متواصل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:08 - 15 اغسطس 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تواصل أسعار الذهب في فلسطين اليوم 15/8/2020 انخفاضها المتواصل في السوق الفلسطيني.

ويهتم المواطن الفلسطيني بمعرفة أسعار الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار الذهب في فلسطين

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      213.12 شيكل      $62.57

سعر الذهب عيار 22 195.36 شيكل      $57.35

اسعار الذهب عيار 21      186.48 شيكل      $54.75

اسعار الذهب عيار 18      159.84 شيكل      $46.93

سعر الذهب عيار 14 124.32 شيكل      $36.50

سعر الذهب عيار 12 106.56 شيكل      $31.28

اسعار أوقية الذهب   6,628 شيكل $1,946

اسعار جنيه الذهب   1,492 شيكل $437.97

اسعار كيلو الذهب    213,119 شيكل     $62,566

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

14 أغسطس  212.98     186.36     159.73     124.24     106.49

13 أغسطس  213.54     186.86     160.16     124.57     106.77

12 أغسطس  209.78     183.57     157.34     122.37     104.89

11 أغسطس  209.89     183.66     157.42     122.44     104.95

10 أغسطس  222.24     194.46     166.68     129.64     111.12

9 أغسطس   223.28     195.38     167.46     130.25     111.64

8 أغسطس   223.27     195.36     167.45     130.24     111.63

7 أغسطس   222.84     194.99     167.13     129.99     111.42

6 أغسطس   225.96     197.72     169.47     131.81     112.98

5 أغسطس   223.19     195.29     167.39     130.19     111.59

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