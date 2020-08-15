الامبراطور الياباني يعرب عن "ندمه الشديد" على ماضي بلاده

أعرب إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عن "ندمه الشديد" على ماضي بلاده أثناء الحرب العالمية الثانية، وصلى من أجل السلام في العالم، اليوم السبت، الموافق للذكرى 75 على استسلام اليابان.

وقال الإمبراطور ناروهيتو (60 عاما) خلال إحياء ذكرى ضحايا الحرب "أتمنى بصدق ألا تكرر أبدا مرة أخرى ويلات الحروب".

والإمبراطور ناروهيتو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب وهو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية الحرب.

وقد استسلمت اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد الضربتين النوويتين في 6 و9 أغسطس سنة 1945، على هيروشيما وناغازاكي.

وألقى إمبراطور اليابان آنذاك هيروهيتو لأول مرة كلمة عبر الإذاعة، أعلن فيها استسلام القوات المسلحة اليابانية التام للحلفاء.