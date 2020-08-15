البروفيسور الدهشان: التعليم الالكتروني أصبح حاجة ملحة في ظل جائحة كورونا

أكد عضو لجنة التربية في المجلس الأعلى بوزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية أ. د. "جمال الدهشان" أن التعليم الالكتروني أصبح حاجة ملحة لدول العالم، خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات الحياتية، ومنها المجال التعليمي.

وقال البروفيسور "الدهشان" رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الالكتروني الدولي الذي ستعقده جامعة الإسراء بغزة يوم الثلاثاء القادم:" إن المؤتمر العلمي يحظى بأهمية كبيرة وواسعة، مضيفاً أنه سيقدم رؤية جديدة تتكامل مع الأساليب التدريسية التقليدية، وسيزود المؤسسات التعليمية الفلسطينية والعربية والدولية بطرق تعليمية حديثة، تتلاءم وتتوافق مع الحالة القائمة التي تعيشها المجتمعات جراء الوباء الذي عطل خططها التربوية.

ويحمل المؤتمر العلمي الإلكتروني الدولي الذي ستعقده جامعة الإسراء الثلاثاء القادم برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس بعنوان "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا"، وذلك بحضور اللجنتين العلمية والإعلامية، وبمشاركة شخصيات ومؤسسات محلية وعربية ودولية وازنة.

يشار إلى أن للأستاذ الدكتور "جمال علي خليل الدهشان" رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي، له عدة اسهامات تعليمية، وقد شارك في عديد المؤتمرات العلمية على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية الأسبق في جامعة المنوفية، وشغل عضوية اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي، وهو عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لعمداء كليات التربية في العالم العربي، وعضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، كما حمل عضوية لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، إلى جانب عضوية مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار، ورئيس مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية, وغيرها.