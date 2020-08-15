برشلونة يطيح بمدربه بعد الهزيمة الساحقة

أطاح نادي برشلونة بالمدير الفني للفريق كيكي بسيتين، على خلفية الهزيمة المذلة التي تلقاها ناديه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل بايرن ميونخ بنتيجة (8-2).

وقال برنامج "إل تشيرينجيتو" الشهير: "يمكن لبوكيتينو التوقيع لبرشلونة في أقل من 72 ساعة".

ولم يتول المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، قيادة أي فريق منذ إقالته من منصبه في توتنهام، هذا الموسم، حيث حل بدلا منه المدير الفني المخضرم، جوزيه مورينيو.

وسبق لبوكيتينو قيادة إسبانيول، الغريم الأزلي لبرشلونة في إقليم كتالونيا، وهو ما أدى به للتشديد أكثر من مرة، على أنه لن يدرب البلوجرانا أبدا.

لكنه تراجع عن ذلك مؤخرا، في تصريحات صحفية، معتبرا أنه لو عاد به الزمن، ما كان ليقول مثل هذا الكلام، حيث لا يعرف أحد ما سيحدث في كرة القدم.