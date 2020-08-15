السفير الإيراني: سنرد بشكل صارم على أي عودة للعقوبات

حذر سفير إيران بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن بلاده سترد بشكل صارم على أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي عليه، مشدداً على أن خيارات طهران غير محدودة.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت، أن واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة وفقا للقرار 2231.

وقالت كرافت في مجلس الأمن، اليوم السبت: "يحق للولايات المتحدة وفقا للقرار 2231 استعادة أحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، ستسعى واشنطن لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو، اليوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.