الخارجية :لا وفيات جديدة وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا في قطر

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت 15/8/2020 ، عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين جالياتنا في الخارج ليستقر عدد الوفيات على 215 وفاة ،مشيرةً الى انه تم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين جاليتنا في قطر، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 4308

وقالت الخارجية في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بين جالياتنا ليستقر عدد الوفيات على 215 وفاة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 30 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 916، منها 131 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و23 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضحت أنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما الى 751 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اللحظة 8.