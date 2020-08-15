ضاحي خلفان يهاجم أبو مازن وعريقات

ردا على انتقادهما للاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات، هاجم قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، أمس الجمعة 14/8/2020 ، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مسؤولون في أعمار أخونا محمود عباس وصائب عريقات.. عقليات أكل الدهر عليها وشرب.. ونام كمان".

كما أهدى ضاحي خلفان صورة قديمة لصائب عريقات وهو يصافح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.

وأضاف ضاحي خلفان عن صائب عريقات إنه "صائب عريقات صحيح....لكنه ليس بصائب سياسات".

وكان ​أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال، اليوم الجمعة، عريقات في تصريحات لقناة "الجزيرة": "أطلب من الأشقاء العرب دعوة الإمارات للتراجع عن هذه الخطوة".

وأضاف "السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات".

وقال "إذا كانت الإمارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا ما هي مصلحتها في عقد الاتفاق مع إسرائيل ط ، مضيفاً "طلبنا من جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي هو "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، معربا عن رفضه لهذا الاتفاق. إلى ذلك، قررت السلطة الفلسطينية استدعاء سفيرها بشكل فوري من الإمارات.