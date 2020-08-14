الشيخ عزام: تماسك الموقف الفلسطيني وتفعيل دور النخب عاملان مهمان لمواجهة التطبيع

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي بـ"العار الجديد"، الذي ترتكبه بعض الدول العربية التي قصرت طوال الوقت فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح عزام في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أن الدول التي قصرت طوال الوقت بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، لم تكتفِ بـ"التقصير" فحسب، بل كللت ذلك تقصيرها بتقديم هدية للاحتلال الإسرائيلي من خلال "اتفاق العار".

وثمن الشيخ عزام الإجماع الفلسطيني الرافض لـ"اتفاق العار"، قائلاً: "من الطبيعي أنْ يكون هناك اجماع فلسطيني على الاتفاق الذي يمثل عاراً جديداً في المواقف العربية تجاه الصراع".

وذكر الشيخ عزام أنَّ التماسك في الموقف الفلسطيني تجاه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل دور النخب والعلماء والمثقفين في العالم العربي والإسلامي، يعد من أهم سبل مواجهة التطبيع، سواءً الثقافي، أو السياسي، أو الرياضي، أو التجاري.. الخ، داعياً النخب والعلماء والمثقفين في العالم العربي والإسلامي لأخذ زمام المبادرة لمواجهة التطبيع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخمس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.



وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "اختراق ضخم اليوم (...) اتفاقية سلام تاريخية بين صديقين عظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".



وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من السلطة الفلسطينية وفصائل بارزة، مثل "الجهاد الإسلامي" و"فتح" و"حماس".