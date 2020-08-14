مقبول: اتفاق التطبيع الإماراتي مع الاحتلال طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى

وصف سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول اتفاق التطبيع بين دولة الامارات والكيان الصهيوني، المعلن عنه يوم أمس، بـ”المخز والفاضح، قائلاً "ليس بالجديد على دولة اعتادت على ذلك منذ سنوات".

وأكد مقبول في تصريحات للحوار الجزائرية أن دولة الجزائر تبقى الدولة العربية الملتزمة تماما بمساندة ودعم قضية الشعب الفلسطيني، معتبراً أن الاتفاقية التي وصفها بـ”المخزية” بمثابة طعن في ظهر الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى، مبرزا أنه يجب على دولة الامارات العودة والتراجع عن هذه الاتفاقية والكف عن التضليل الكاذب، كما جاء في بيان الحكومة الفلسطينية كأود رد فعل تجاه هذه الخطوة .

وتابع أمين رمزي مقبول : “في الواقع اتفاق التطبيع بين دولة الامارات العربية والكيان الصهيوني ليس بالمفاجئ، على خلفية أن الامارات تقيم علاقات شبه علنية مع الكيان الصهيوني منذ سنوات ولا تتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني متى سنحت الفرصة لها” .

واشار مقبول ان الاتفاقية المعلنة تندرج ضمن سلسلة المحاولات “الخبيثة” التي يقودها الكيان الصهيوني والادارة الأمريكية منذ عقود، بهدف زعزعة عزيمة وارادة الشعب الفلسطيني، مواصلا في هذا السياق قائلا : ” ليس بالجديد على الشعب الفلسطيني مثل هذه المحاولات”، مؤكدا على أن جبهة الشعب الفلسطني تبقى صامدة في وجه ما يحاك ضدها من مؤامرات داخليا وخارجيا .

وتابع سفير دولة فلسطين في الجزائر: “نحن مستندين على الدعم العربي وواثقين على صمود الشعب الفلسطيني.. ونطالب دولة الامارات بالعودة والرجوع عن هذه الاتفاقية المخزية”، وأكد أن خطوة التطبيع لا تخدم سوى اسرائيل وأمريكا، اذ الكل يعلم أن الكيان الصهيوني وحليفه الادارة الأمريكية على أبواب مشاكل داخلية فوجدتا في أبو ظبي التي سارعت بتقديم الهدية، وواصل قائلا :” الامارات تضع نفسها في موقف ليس بحجمها” .

وعن موقف باقي الدول العربية، قال مقبول أن الشعوب العربية كسوريا والسودان وليبيا والعراق، تعاني وتغرق في مشاكل كبير وتعيش مؤمرات داخلية لشغلها عن قضايا الأمة، غير أنها – يضيف- تبقى متمسكة بالقضية الفلسطينية كقضية مبدئية ونتوقع أن تتطابق مواقفها من الاتفاقية المخزية .

وبشأن مواقف الجزائر، : ” أن الجزائر الدولة العربية الملتزمة تماما بدعم ومساندة القضية الفلسطينية..ونخشى عليها من المؤمرات الخارجية لاضعاف موقفها ومحاولة دفعها لتسير في فلك الدول المنبطحة ” .