"بسمة أمل" تكرم صحفياً وفتاة لجهودهما في دعم مرضى السرطان

كرمت مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان الصحفي هاني أبورزق والأنسة يارا عثمان بمقر المؤسسة بمدينة غزة، وذلك لجهودهما في دعم مرضى السرطان من خلال تشجيع مبادرات التبرع بالشعر لصالح مريضات السرطان.

وكرم رئيس المؤسسة الفخري معالي الوزير الدكتور موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، الذي أناب عنه في التكريم الأستاذ عماد الشوربجي.

وحضر التكريم رئيس مجلس ادارة المؤسسة السيد/محمود النيرب واعضاء مجلس الادارة، ومديرها العام السيد/سامي الجوجو.

وسلط الصحفي أبو رزق الضوء على مبادرة "خصلة أمل " وابرز دور المؤسسة في رعاية المرضى و نقل معاناتهم في قطاع غزة.





