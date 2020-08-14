العالول: الإمارات طعنت القضية الفلسطينية في الظهر

أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول أن الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي يمثل طعنة في الموقف العربي، وطعنة في الأمن القومي العربي وطعنة للقدس وفلسطين.



وأوضح العالول أنَّ "من اتفقوا مع إسرائيل على تطبيع العلاقات تعاونوا مع الولايات المتحدة ومع الاحتلال، وطعنوا القضية الفلسطينية في الظهر"، متسائلاً: "ما هي مصلحة الإمارات العربية في تطبيع علاقاتها مع الاحتلال؟ كل الأمل ألّا تكون مصالحهم عبر الطعن في القضية الفلسطينية".



والخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.



وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "اختراق ضخم اليوم (...) اتفاقية سلام تاريخية بين صديقين عظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".



وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من السلطة الفلسطينية وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".