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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أكدا أن اتفاق العار لن يفت في عضد المقاومة

القائد النخالة يتلقى اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 20:19 - 14 اغسطس 2020
ظريف والنخالة ظريف والنخالة
تقارير
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تلقى الأخ المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اتصالا هاتفيا من السيد محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية .

وقد أعرب الوزير ظريف عن إدانة الجمهورية الاسلامية لاتفاق التطبيع الاماراتي الصهيوني ، مؤکدا أن هذه الحركات الخيانية لن تؤثر على مقاومة الشعب الفلسطيني.

وشدد ظريف على أن التطبيع لا يمثل الشعوب بل إنه سياسة الحكام الذين لم تختارهم الشعوب.

من جهته ثمن الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي المجاهد زياد النخالة المواقف الايرانية الداعمة لفلسطين واكد أن هذه الخطوات الدنيئة لن تفتّ من عزيمة المقاومة الفلسطينية.

وبيّن القائد النخالة أن الشعب الفلسطيني لن يراهن على الأنظمة العاجزة التي تبحث عن البقاء في عروشها وتستبدل المقدس بالمدنس وتتخلى عن مبادئ العروبة والإسلام لارضاء أمريكا والكيان الصهيوني.

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