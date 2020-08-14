فلسطينيات تطلق حلقات البرنامج التلفزيوني" فضاء شبابي"

تطلق مؤسسة فلسطينيات حلقات البرنامج التلفزيوني "فضاء شبابي" عبر فضائية النجاح وشبكة وطن الاعلامية بدءًا من يوم السبت القادم، وذلك ضمن أنشطة مشروع "فضاء شبابي الذي تنفذه فلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشراكة مع أكاديمية دويتشه فيله الألمانية ومركز المعلومات العربي للفنون الشعبية/ الجنى-لبنان، ومؤسسة الخط-تونس بتمويل الاتحاد الأوروبي.

وتنتج فلسطينيات 12 حلقة تلفزيونية ضمن المشروع بجهد شبابي كامل، يعالجون فيها قضاياهم من خلال رؤيتهم ووجهة نظرهم، ويطرحون فيها أبرز المعوقّات التي تواجه الشباب في قطاع غزة وكذلك تسليط الضوء على نجاحات تمكنوا من تحقيقها رغم صعوبة الواقع.

وكانت فلسطينيات نفذت في وقت سابق من العام الحالي تدريبًا مكثفًا على مدار خمسة أيام، لـ 16 شابة وشاب حول الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وصناعة وتحليل المحتوى إضافة إلى تضمين النوع الاجتماعي في البرامج التلفزيونية".

وأهّلهم التدريب إلى تنفيذ الحلقات التلفزيونية بشكل مهني، حيث عكفوا على إنتاج 12 حلقة إذاعية و 12 حلقة تلفزيونية، وبمحتوى إعلامي من صنعهم/ن بالكامل، وتم خلال المشروع أيضًا دعم مبادراتهم/ن الإبداعية عبر الانترنت كونه منصتهم/ن الرئيسية، وذلك لإعطاء الشباب الفرصة لإيصال أصواتهم/ن عن طريق وسائل الاعلام التقليدية عبر مشاركة قضاياهم/ن ومخاوفهم/ن.

ويستهدف المشروع الذي يستمر 15 شهرًا الشباب من الجنسين من عمر 18-35 عامًا ويعمل على تنمية قدرات الصحفيين والصحفيات في صياغة قضاياهم والتعبير عنها بشكل أفضل، وبناء قناة للتواصل لسد الفجوة بين الشباب وصناع القرار في المجال الإعلامي وقنوات البث الإعلامية من خلال عقد نقاشات وندوات وجلسات نقاش الطاولة المستديرة.

وتهدف "فلسطينيات" من خلال هذا المشروع، لترسيخ مبدا "أن العمل مع الشباب في وسائل الإعلام، ليس مشروعًا لمرة واحدة فقط، إنما هو استراتيجية بعيدة المدى تجعل الشباب جزءًا من صناعة المحتوى الإعلامي، بعد انتهاء تنفيذ المشروع"، خاصة وأن الشباب جزء أساسي من برنامج "المناظرات"، الذي تنفذه "فلسطينيات" للعام السابع على التوالي.