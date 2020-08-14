ظريف يهاتف هنية ويعبر عن تضامنه مع فلسطين بعد اتفاق الإماراتي – الإسرائيلي

تلقى د. إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس اتصالًا هاتفيًا من د. جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، معرباً عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات والعدو الصهيوني.



وقال ظريف خلال الاتصال الهاتفي مع هنية :"إن إيران قيادةً وشعبًا يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا رفض إيران لهذا الاتفاق.

وأكد على ثقة الجمهورية بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشعوب العربية والإسلامية قادرة على إفشال هذه الاتفاقات المدانة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الفصائل الفلسطينية كافة، وتحقيق الوحدة والتعاون لمواجهة هذه المخاطر والاتفاقات.

من جانبه عبر رئيس المكتب السياسي للحركة عن شكره للاتصال، وثمن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا تجاه الحق الفلسطيني، معتبرًا الاتفاق الإماراتي الصهيوني طعنة نجلاء في ظهر شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا تمسكه بالثوابت والمقاومة ولن يزيده هذا الاتفاق إلا تمسكًا بأرضه وقدسه ومقدساته.

وأضاف بأن لحظة الحسم التاريخي لن تكون إلا في مصلحة قضيتنا وأمتنا، مؤكدًا أن حركة حماس سوف تبذل كل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك في أماكن تواجد شعبنا كافة لمواجهة التهديد الاستراتيجي الذي يحيط بقضيتنا وثوابتنا .