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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صائب عريقات يشن هجوماً لاذعاً على الإمارات: ما هي مكافأة التطبيع!

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:39 - 14 اغسطس 2020
الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 1 الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 1
تقارير
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شن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هجوماً لاذعاً ضد حكام الإمارات على خلفية اتفاق العار بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، قائلاً :إن اتفاق الإمارات مع "إسرائيل"، دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين بشكل مجاني".

وقال عريقات في لقاء له عبر فضائية (الجزيرة)، مساء اليوم الجمعة: "إذا كانت الامارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا مصلحتها من الاتفاق"، مضيفا: "دولة الإمارات قطعت علاقتها معنا منذ عام 2014، وفوجئنا بالاتفاق مع إسرائيل".

وتساءل عريقات عن الذي تجنيه دولة الامارات العربية المتحدة من المكافأة التي قدمتها لدولة الاحتلال الاسرائيلي، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة.

وفي السياق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول العربية، لدعوة الامارات للتراجع عن هذه الخطوة، لافتا إلى أن السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات.

وقال عريقات: "السلام لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال ولن نسمح لأي جهة أن تتحدث باسمنا".

 

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