كتائب الأقصى: الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي – الأمريكي شرعنة لوجود الاحتلال

كتائب شهداء الاقصى "جيش العاصفة" الذراع العسكري لحركة فتح أن الإعلان الثلاثي الأمريكي - الصهيوني - الإماراتي يأتي ضمن سلسلة تحالف قوى الشر من أجل شرعنة الإحتلال، معتبرة أن الاتفاق ضربة في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني.

واعتبر الكتائب في بيان صحفي أن الاتفاق يجعل من دولة الإمارات دولة معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، مطالبةً الشعب الإماراتي الأصيل بالنزول إلى الشوارع رفضًا منه لهذه الخيانة.

كما وطالبت الكتائب الجامعة الدول العربية بمحاسبة الإمارات وفرض العقوبات عليها، داعيةً جميع أطياف ونسيج شعبنا للتواجد والإلتفاف حول القيادة الفلسطينية.

وقالت الكتائب: إن شعبنا مستمر في كفاحه لتكونوا سندًا لمقدسات أمتكم وقدسكم الذي يدنس من الصهاينة المجرمين وينتظر منكم الدعم والتأييد لا الخيانة والتطبيع .