كتائب شهداء الاقصى تطالب شعب الامارات بالنزول الى الشوارع رفضاً للتطبيع

اكدت كتائب شهداء الاقصى، جيش العاصفة بأن الإعلان الثلاثي الأمريكي الصهيوني الإماراتي يأتي ضمن سلسلة تحالف قوى الشر من أجل شرعنة الاحتلال وضرب خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني.

و قالت الكتائب في بيان لها تلقت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية نسخة منه اليوم الجمعة: " إنه و أمام كل هذا الاستخفاف بأحلام شعبنا المرابط المتثبت بأرضه والملتف حول قيادته الشرعية لن نقف مكتوفي الأيدي وكما نحن دائما سنبقى متقدمين الصفوف دفعًا عن أرضنا ومقدساتنا وأهلنا الصامدين".

و أوضحت أنها نعتبر دولة الامارات دولة معادية للشعب الفلسطيني، مطالبة الشعب الإماراتي الأصيل بالنزول إلى الشوارع رفضًا منه لهذه الخيانة.

كما طالبت الكتائب جامعة الدول العربية بمحاسبة الإمارات وفرض العقوبات عليها، داعية جميع أطياف ونسيج شعبنا للتوحد والالتفاف حول القيادة الفلسطينية.

و جددت الكتائب تأكيدها أن شعبنا مستمر في كفاحه ليكونوا سندًا لمقدسات أمتكم وقدسكم الذي يدنس من الصهاينة المجرمين وينتظر منكم الدعم والتأييد لا الخيانة والتطبيع .