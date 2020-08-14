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اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14/8/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:22 - 14 اغسطس 2020
الذهب في السعودية الذهب في السعودية
تقارير
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 أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 14-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة العربية السعودية نحو 235.00 ريال سعودي، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  235.00 ريال  بما يعادل  62.66 $

سعر الذهب عيار 22 

بنحو  215.42 ريال  بما يعادل  57.44 $

سعر الذهب عيار 21  

بنحو 205.63 ريال  بما يعادل  54.83 $

سعر الذهب عيار 18  

بنحو  176.25 ريال  بما يعادل  47.00 $

سعر الذهب عيار 14    

بنحو  137.09 ريال  بما يعادل  36.55 $

سعر الذهب عيار 12 

بنحو  117.50 ريال   بما يعادل  31.33 $

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,309  ريال   بما يعادل  1,949 $

سعر جنيه الذهب 

بنحو 1,645 ريال   بما يعادل   438.65 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 235,003 ريال  بما يعادل 62,662 $

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.

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