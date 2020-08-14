اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14/8/2020

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 14-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة العربية السعودية نحو 235.00 ريال سعودي، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 235.00 ريال بما يعادل 62.66 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 215.42 ريال بما يعادل 57.44 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 205.63 ريال بما يعادل 54.83 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 176.25 ريال بما يعادل 47.00 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 137.09 ريال بما يعادل 36.55 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.50 ريال بما يعادل 31.33 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,309 ريال بما يعادل 1,949 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,645 ريال بما يعادل 438.65 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 235,003 ريال بما يعادل 62,662 $

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.