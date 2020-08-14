احزاب كويتية كبيرة تدين التطبيع الاماراتي مع الاحتلال و تعتبره خيانة

تواصلت ردود الأفعال العربية والدولية على اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال "الإسرائيلي" والذي أُعلن عنه يوم أمس الخميس.

أحزاب كبيرة في دولة الكويت أكدت على أن إعلان الإمارات اعترافها بالكيان الصهيوني ونيتها لإقامة علاقات كاملة، هي بلا مبرر أو فائدة لها أو للامة العربية والإسلامية.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الكيان الصهيوني بإجراءاته الإجرامية بحق الشعب الفلسطينية سواء عن طريق العدوان المباشر أو غير المباشر واعتقال الفلسطينيين وإذلالهم وسرقة أراضيهم وتدنيس الأقصى وإقامة المستوطنات وتهجير السكان وسط صمت عربي مطبق إلا من أصوات خافتة محدودة.

وجددت الأحزاب في بيان مشترك رفضها المطلق للتطبيع مع الاحتلال أو الاعتراف به وأكدت إعلانها بشكل لا يقبل اللبس أن التطبيع خيانة وليس وجهة نظر والاعتراف بالكيان الصهيوني هو جريمة بحق فلسطين وأهلها والأمة العربية والإسلامية.

ووقع على البيان كل من: التيار العروبي، حزب المحافظين المدني، تجمع العدالة والسلام، التحالف الإسلامي الوطني، تجمع الميثاق الوطني، الحركة الدستورية الإسلامية، تجمع ولاء الوطني.