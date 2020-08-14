الشباب الثائر يواصل اطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة اتجاه غلاف غزة

تمكن عدد من الشبان من اطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، مما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في مستوطنة "موشاف شوبا في سدوت نيغف" جنوب الأراضي المحتلة.

من جهته طالب رئيس المجلس الإقليمي سدوت نيغف من رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب ورئيس الأركان تنفيذ رد قوي ومركز ومؤلم ضد قادة حماس و فصائل "المقاومة" الذين يستمرون في محاولات الإضرار بحياة سكان غلاف غزة.

حرائق اليوم الجمعة 14/08/2020 الاجمالي حتى اللحظة (25)

1- حريق في المجلس الاقليمي اشكول ( 10:20)

2- حريق في المجلس الاقليمي اشكول ( 10:28)

3- حريق في شعار هنيقف (10:30)

4- حريق في شعار هنيجف (11:27)

5- حريق في العين الثالثة (11:30)

6- حريق في سديروت (11:31)

7- حريق في بئيري (11:32)

8- حريق جديد في شعار هنيجف (11:40(

9- حريق جديد في شعار هنيجف (11:49(

10- حريق في ايريز (11:50(

11- حريق في نقطة جديدة في ايرز (11:55)

12- حريق جديد في شعار هنيجف (12:00)

13- حريق في شاطئ عسقلان (12:08(

14- حريق في نير عام (12:10(

15- حريق جديد في شعار هنيجف (12:13 (

16- حريق في سيدوت هنيجف (13:24(

17- حريق في علوميم (13:25(

18- حريق جديد في ايريز (13:29)

19- حريق في بئيري (13:37(

20- حريق في سدوت هنيجف (13:50)

21- حريق في عالوميم (14:12(

22- حريق في لخيش ولا زال مشتعلا (14:20(

23- - حريق في موشاف شوبا بالقرب من نتيفوت (14:23(

24- حريق بالقرب من الطريق 6 في سديروت (14:42(

25- حريق بالقرب من سديروت (13:08)