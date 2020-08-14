صحيفة عبرية: نتنياهو زار الامارات سراً مرتين على الأقل

كشفت صحيفة عبرية اليوم الجمعة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زار دولة الإمارات سراً مرتين على الأقل في العامين الماضيين.

وأشارت صحيفة اسرائيل اليوم إلى أن زيارة نتنياهو للإمارات امتدت كل واحدة منها عدة ساعات، ورافقه فيها رئيس مجلس الأمن القومي.

ورأت الصحيفة نفسها أن "الاتفاق" الذي تمّ التوقيع عليه أمس الخميس بين الإمارات و"إسرائيل"، رأت أنه "يغير المعادلة التاريخية".

وقالت إن "الشرق الأوسط الجديد أطل برأسه أمس لكن بصورة مختلفة جداً عما حاولوا أن يبيعوه لنا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل هي قوة إقليمية توقع على اتفاق سلام من دون أن ينحني رأسها ومن دون التنازل عن مناطق".

وتابعت "إسرائيل اليوم" أنه "صحيح أننا رغبنا في السيادة لكن الفكرة تأجلت فقط وللرجل الجالس في البيت الأبيض.. شكراً جزيلاً مجدداً".

من جهتها، ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين إماراتيين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الوفد الذي سيتوجه إلى الإمارات سيكون برئاسة رئيس الموساد يوسي كوهين.

هذا وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوقعان بعد ثلاثة أسابيع على الاتفاق في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى دول أخرى في الشرق الأوسط تريد إبرام اتفاقيات سلام مع "إسرائيل"، بحسب تعبيره.

بدورها، قناة "كان" الإسرائيلية كانت قد نقلت عن أمير في العائلة الحاكمة السعودية من دون ذكر اسمه، قوله "نبارك الاتفاق المتبلور بين الإمارات وإسرائيل"، معرباً عن أمله "أن يحصل هذا في السعودية قريباً".

وأضاف الامير السعودي "بسبب مكانة السعودية في العالم العربي والإسلامي هذا حساس قليلاً، لكن الإمارات هي صوتنا مقابل إسرائيل".