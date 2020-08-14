صور في المسجد الأقصى.. محمد بن زايد "خائن"

أفادت مصادر مقدسية و شهود عيان بأن المصلين في المسجد الأقصى رفعوا اليوم الجمعة صور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيّان مع عبارة: "خائن"

و اشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى وعملت على إزالة اللافتات المنددة بالتطبيع التي رفعها المصلون الفلسطينيون غداة اعلان الاتفاق الاسرائيلي الاماراتي.

وأعلنت كل من الإمارات و"إسرائيل" بالأمس عن اتفاق بينهما يقضي بتطبيع العلاقات الرسمية برعاية أميركية، ما سبب حملة رفض فلسطينية شعبية ورسمية كبيرة.

هذا ووصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها الاتفاق بأنه "الاتفاق الخياني"، مشيرة إلى أنه مكافأة للعدو على جرائمه وسرقة القدس والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الاتفاق "أظهر تطبيع العلاقات بشكل كامل بينهما، في تنكر واضح لدماء الأمة التي سالت دفاعاً عن فلسطين وخيانة لحقوق شعبنا في كل ذرة تراب في فلسطين". كذلك وصفت الاتفاق بأنه " طعنة في خاصرة الأمة العربية و الاسلامية".

الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، سالم عطالله، دان بشدة الاتفاق، معتبراً إياه طعنة جديدة من ذلك النظام لجسد الأمة. وقال إن "التطبيع العربي الجديد لنظام الإمارات، هو مباركة للكيان الصهيوني للاستمرار بعمليات القتل والإرهاب بحق شعبنا والمضي في سرقة الأرض في القدس والضفة"، لافتاً إلى أن "إعطاء المبررات لذلك التطبيع ما هو الا خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا".