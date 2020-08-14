مشير المصري: اتفاق التطبيع مكافأة للاحتلال و خيانة عظمى

أدان القيادي بحركة المقاومة الاسلامية حماس، مشير المصري اتفاق التبيع بين دولة الامارات و الاحتلال " الاسرائيلي".

جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة، اليوم الجمعة 14/8، تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية، وأُعلن عنه رسميا يوم أمس الخميس.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، وجابت شارع عمر المختار، الآلاف من قيادات وكوادر وعناصر ومناصري حركة الجهاد الإسلامي، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب لفيف من المثقفين والعلماء والأكاديميين.

و قال المصري، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية بالمسيرة، إن الفلسطينيين هم أولياء الدم، وسيحرروا فلسطين من دنس الغاصبين، مبينا أن كراسي الحكام لا تساوي ذرة تراب من أرض فلسطين.

وأضاف: الأرض المقدسة فلسطين جبلت بدماء الأنبياء والشهداء ولن نتخلى عنها ولن نتخلى عن إرث الأنبياء والشهداء..الاتفاق المذل مكافأة للاحتلال وتسويق للكذب وخيانة عظمى و لا نقبل تجميل وجه العدو باتفاق مشؤوم كهذا".

وأشار المصري إلى أن من وقعوا على هذا الاتفاق جعلوا أنفسهم أدوات في أيدي العدو، موضحا أن كل المتساوقين مع المحتل والمهرولين للتطبيع معه لا يمثلون إلا أنفسهم.

وطالب القيادي في حماس بعزل النظام الإماراتي الحالي عن الأمة العربية ليكون عبرة لغيره.