البطش: اعلان التطبيع بين الامارات و "اسرائيل" واحدة من أيام الأمة العربية السوداء

اكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خالد البطش أنه للمرة الرابعة في تاريخنا يسجل صفر الامة يوما من أيامها السوداء بعد كامب ديفيد واسلو ووادي عربة والرابعة امس.

جاءت تصريحات البطش خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها الحركة في مدينة غزة بعنوان "لا لخيانة فلسطين"، احتجاجاً على الإعلان الأمريكي بشأن تطبيع العلاقات بين دولة الامارات و الاحتلال.

و قال البطش: "إن ما جرى بالأمس جريمة بحق الاقصى وفلسطين".

و تابع يقول: "كان الشيخ زايد يوصف باليد البيضاء لم تلوث يده ولم تلطخ ابقوها بيضاء ناصعة ورافعة لقضايا الامة"

و استدرك الشيخ البطش يقول: "لا يخيفنا ولا يهمنا ولا يضعفنا مواقف الضعف من قبل القادة العرب".

و دعا عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي لاستعادة وحدتنا الوطنية وسحب الاعتراف بـ "إسرائيل" وتعزيز موقفنا الفلسطيني الواحد.

و أكد البطش أن فلسطين ستبقى ارضا عربية اسلامية بوثيقة السماء ولن تغير كافة الاتفاقيات هذا الحق، معتبراً أن الاعتراف بالعدو جريمة.

و تساءل البطش: "ماذا بقي من شهامة للعرب اذا كانوا يقايضون الحقوق بالاعتراف بالعدو؟".