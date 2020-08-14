اضراب شامل يعم مخيمات لبنان احتجاجاً على اعلان التطبيع بين الامارات و الاحتلال

عمَ الإضراب والحداد الشامل، اليوم الجمعة، كافة المخميات الفلسطينية في لبنان رفضا لإعلان التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والامارات.

وقال أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، إن الاضراب الشامل عم كافة المخميات، ورُفِعَت الرايات السوداء على أسطح المنازل ومقرات الفصائل الوطنية والإسلامية، تعبيرا عن رفض شعبنا الفلسطيني واستنكاره لهذا الاتفاق المُذل.

ودعا أبو العردات الإمارات إلى التراجع عن هذا العدوان المشؤوم على شعبنا، مطالبا الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي برفض هذا الإعلان التطبيعي المجاني.

وأضاف أن الاعلان عن الاتفاق كان بمثابة صدمة لكل الأحرار والشرفاء في الأمتين العربية والاسلامية، والعالم أجمع في وقت يمعن به الاحتلال بتكثيف الاستيطان وتهويد القدس.