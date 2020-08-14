ايران: التطبيع الاماراتي مع "إسرئيل" غباء استراتيجي سيعزز محور المقاومة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تطبيع العلاقات الإماراتية "الإسرائيلية"، "غباء استراتيجي" سيؤدي إلى تعزيز محور المقاومة.

وقال الخارجية في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، سوف تكون نتيجتها تعزيز محور ودور المقاومة في المنطقة.

وأضافت: "تعتبر إيران محاولة أبو ظبي المخزية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الزائف وغير الشرعي والغير إنساني خطوة خطيرة، وتحذر من أي تدخل للكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج الفارسي"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات والحكومات الأخرى سوف تكون مسؤولة عن جميع العواقب التي تنتج عن أي تدخل إسرائيلي في الخليج الفارسي.

وتابعت في بيانها: "ننصح الحكام الذين يديرون الحروب الظالمة على فلسطين واليمن من قصورهم الزجاجية، بالعودة إلى رشدهم وعدم الضلال في معرفة أصدقائهم وأعدائهم".

وأعربت إيران عن ثقتها في أن التاريخ سيظهر كيف أن "هذا الخطأ الاستراتيجي من قبل إسرائيل، وهذا الخنجر الذي طعنت به الإمارات ظلما الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين، سوف يؤدي إلى تقوية محور المقاومة ووصل الوحدة والتضامن ضد الكيان الصهيوني والرجعيين في المنطقة إلى ذروتها".

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وقال بيان مشترك بين أمريكا و"إسرائيل" والإمارات، إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.