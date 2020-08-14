الفصائل: التحجج بوقف ضم الضفة مقابل التطبيع "خدمة مجانية" للاحتلال

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاتفاق الخياني بين حكومة ابوظبي والكيان الصهيوني، وأظهر تطبيع العلاقات بشكل كامل بينهما، معتبرة ذلك تنكر واضح لدماء الأمة التي سالت دفاعا عن فلسطين وخيانة لحقوق شعبنا في كل ذرة تراب في فلسطين.

وأوضحت الفصائل في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن اعلان التطبيع مع الكيان من قبل نظام الإمارات هو تكريس للتعاون السري بينهما لعقود من الزمن، كشيرة إلى أنه يأتي ايضا مباركة للكيان الصهيوني للاستمرار بعمليات القتل والارهاب بحق شعبنا والمضي في سرقة الأرض في القدس والضفة.

وأكدت الفصائل في بيانها، أن "هذا العمل المرفوض من جموع الأمة هو مكافأة للعدو على جرائمه وتشجيعا لأعداء الأمة على مزيد من الارهاب والقتل بحقها، وهذا التطبيع المعلن اليوم مثال على ذلك".

وبيّنت أن التحجج بوقف ضم الضفة مقابل التطبيع ما هو إلا خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا، فخرج نتن ياهو متبجحا بأنه لن يتخلى عن قرار الضم فاضحا ادعاء نظام الامارات.

ودعت الفصائل جماهير أمتنا العربية والإسلامية لنبذ المطبعين والتمسك بنصرة قضية الأمة المركزية فلسطين، والتوحد ضد عدو الأمة الواحد وهو الكيان الصهيوني.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وقال بيان مشترك بين أمريكا و"إسرائيل" والإمارات، إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.