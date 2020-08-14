كتائب المجاهدين تعلن عن اسقاط طائرة مسيرة شرق مدينة غزة

أعلنت كتائب المجاهدين عن اسقاطها طائرة مسيرة من نوع (كواد كابتر) في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت في بيان صحفي لها اليوم الجمعة: "بحمد الله ورعايته استطاع مجاهدونا من اصابة الطائرة بشكل مباشر مما ادى الى تدميرها بشكل كامل، وذلك في تمام الساعة 02:40 من صباح اليوم الجمعة (24 ذي الحجة 1441) الموافق 14 أغسطس 2020 م".

وأضافت: "نزف لشعبنا الفلسطيني المجاهد هذا العمل الجهادي لنؤكد انه إذا ما أقدم العدو على اي حماقة تجاه شعبنا الفلسطيني ومقاومته فإنه سيرى بأساً شديداً لم يكن بالحسبان".

وأكدت المجاهدين أن خيار المقاومة سيبقى الخيار الاستراتيجي حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها.