تجدد القصف الإسرائيلي على الشريط الحدودي جنوب رفح

فلسطين اليوم: رفح

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم، غاراته علي الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح مستهدفا منطقة الانفاق في حي البرازيل غرب معبر رفح، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وقال الدكتور معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة إن القصف استهدف الشريط الحدودي مع مخيم البرازيل دون وقوع اي اصابات وانما الحق اضرارا مادية في ممتلكات المواطنين.

وفي شمال القطاع أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية نيران اسلحتها الرشاشة باتجاة مراكب الصيادين في رفح وشمال غزة.

يذكر ان طائرات الاحتلال تواصل قصف الشريط الحدودي جنوب القطاع وتستهدف الانفاق دون وجود اصابات