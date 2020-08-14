تركيا: التاريخ سيسجل هزيمة الأطراف التي خانت الشعب الفلسطيني

أطلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تغريدة، بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الإمارات "وإسرائيل" على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال قالن في تغريدة عبر "تويتر" مساء الخميس: "بلا شك أن التاريخ سيسجل هزيمة الأطراف التي خانت الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة".

ولم يذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية الإمارات بالاسم.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وقال بيان مشترك بين أمريكا و"إسرائيل" والإمارات، إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.