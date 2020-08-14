كوشنر: التوصل للاتفاق "الإسرائيلي" الإماراتي جرى قبل نحو أسبوع

قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حول سؤاله إذا كانت "إسرائيل" ستستمر في تعليق خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، إن التعليق سيستمر مؤقتاً.

وأضاف كوشنر، وفق ما أورده موقع "سي ان ان" أن التركيز "الإسرائيلي" سينصب على استغلال الفرصة التي تكشفت من اتفاقية التطبيع الكامل مع الإمارات.

وعند سؤاله عن المدة المؤقتة للتعليق وهل حصل على ضمانات بأنه سيلتزم بذلك؟، قال: "في فترة ما بين وقت طويل وقصير، هذا هو معنى مؤقت".

وبعد الضغط عليه بشأن المدة المؤقتة، تهرب كوشنر مرة أخرى من التفاصيل، وقال: "مناقشاتنا مع رئيس الوزراء كانت مكثفة للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية. لدينا ثقة كبيرة بين "إسرائيل" وأمريكا، لقد فعلنا الكثير من الأشياء التاريخية معًا".

وتابع كوشنر: "شعب إسرائيل يثق في الرئيس ترامب لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تصب في مصلحة أمن إسرائيل وازدهارها. أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء للمضي قدمًا ما لم يكن لدينا تفاهم بين أمريكا وإسرائيل على أن هذا هو الإجراء الصحيح في الوقت المناسب، ومرة أخرى ليس الأمر ثنائيًا للمضي قدمًا أو لا".

وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر سيتم مناقشته في وقت ما في المستقبل، ولكن اليوم هو يوم عظيم. هذا تقدم كبير. هذا تغيير لقواعد اللعبة".

وأشار كوشنر إلى أن الإمارات اتخذت الخطوة لأنها لا تريد أن تتخذ "إسرائيل" خطوة استفزازية بالمضي قدما في خطة الضم.

وكشف كوشنر إنه جرى التوصل للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي من حيث المبدأ قبل نحو أسبوع وتم الانتهاء من جميع تفاصيله أمس.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وقال بيان مشترك بين أمريكا و"إسرائيل" والإمارات، إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.