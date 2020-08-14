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فلسطين تستدعي سفيرها لدى الامارات عقب الاتفاق الثلاثي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:22 - 14 اغسطس 2020
اسرائيل والامارات اسرائيل والامارات
تقارير
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أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، استدعاء السفير الفلسطيني في الإمارات.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، إنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وعلى أثر البيان الثلاثي الامريكي الاسرائيلي الاماراتي، بتطبيع العلاقات الاسرائيلية الاماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الامارات وبشكل فوري.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وقال بيان مشترك بين أمريكا و"إسرائيل" والإمارات، إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

 

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