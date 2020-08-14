دعوية الجهاد تدعو للمشاركة في فعالية "لا لخيانة فلسطين"

دعت اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الاسلامي، فعالية "لا لخيانة فلسطين" ورفض وتجريم وتحريم اتفاق الخيانة والتطبيع بين دولة الامارات العربية ودولة الكيان، مشيرة إلى أن الاتفاق يعتبر طعنة جديدة في خاصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وطالبت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، جماهير الشعب الفلسطيني بالانطلاق غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة من المسجد العمري الكبير بغزة باتجاه ميدان فلسطين "الساحة".

وأكدت دعوية الجهاد في بيان صحفي لها، أن الدول العربية تتساقط وتتهاوى أمام وهم الإغراءات الصهيونية الكاذبة والمخادعة دولة تلو الأخرى، لتنضم اليوم دوله عربية جديدة الى الدول العرابة والمخلصة لإسرائيل في المنطقة بثمن بخس، او حتى بلا ثمن، على حساب التنكر والالتفاف على الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني .

وشددت أنه على الشعوب والجماهير العربية ان تقول قولها وكلمتها في هذا الشأن، وأن لا تبقى صامتة إلى الابد.