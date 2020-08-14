غضب عربي واسع عقب اتفاق التطبيع بين الامارات و"إسرائيل"

أثار الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال، حالة من الغضب الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط رفض واستنكار كبير من قبل النشطاء ورواد السوشيال ميديا في الوطن العربي، لا سيما فلسطين المحتلة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت تدوينات ومنشورات على مواقع التواصل، حيث أدان المغردون والنشطاء ما تم وصفه بـ"الاتفاق التاريخي".









نجم كرة القدم الدولي المصري السّابق، محمد أبو تريكة، أدان إعلان التطبيع الكامل للعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الاسرائيلي.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: "سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول".

وتابع، صدق الله حين قال "ولن ترضى عنك اليهود ولا النّصارى حتّى تتبع ملّتهم" مؤكدا أنّ التطبيع مع دولة الاحتلال خيانة.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وأوضح بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.