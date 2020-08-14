هنية يهاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الأستاذ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في إطار تعزيز وحدة الموقف الوطني المشترك تجاه ما أُعلن من اتفاق للتطبيع والتنسيق الأمني بين دولة الإمارات مع الاحتلال الصهيوني.

وأكدا خلال الاتصال على رفض الخطوة الإماراتية واعتبارها خارج السياق التاريخي، وتجاوزًا للثوابت والحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، ويجب التراجع عنها.

كما اتفق القائدان خلال الاتصال على تعزيز العمل المشترك مع المجموع الفلسطيني على الصعد والمسارات كافة، واستمرار التواصل الدائم بين قيادتي الحركتين بشكل دائم.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم "إسرائيل" أراضي فلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات.

وأوضح بيان مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.